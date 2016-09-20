Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена. Как сообщает Report, об этом заявили в ООН.

Решение принято после того, как под Алеппо попала под авиаудар автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся в удерживаемый повстанцами район.

По словам представителя ООН, об этом решении уже проинформированы Россия и США.

По неподтвержденным данным, в результате авианалета на автоколонну погибли 12 человек, в том числе представитель сирийского отделения Международного Красного Креста. В Алеппо направлялся 31 грузовик, 18 оказались повреждены из-за обстрела.