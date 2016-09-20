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    Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена

    Решение принято после того, как под Алеппо попала под авиаудар автоколонна с гуманитарной помощью

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Отправка всех гуманитарных конвоев в Сирию приостановлена. Как сообщает Report, об этом заявили в ООН.

    Решение принято после того, как под Алеппо попала под авиаудар автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся в удерживаемый повстанцами район.

    По словам представителя ООН, об этом решении уже проинформированы Россия и США.

    По неподтвержденным данным, в результате авианалета на автоколонну погибли 12 человек, в том числе представитель сирийского отделения Международного Красного Креста. В Алеппо направлялся 31 грузовик, 18  оказались повреждены из-за обстрела. 

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