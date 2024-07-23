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Отправитель письма со взрывчаткой в посольство Украины в Испании получил 18 лет тюрьмы

Отправитель письма со взрывчаткой в посольство Украины в Испании получил 18 лет тюрьмы Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы обвиняемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения королевства.
Другие страны
23 июля 2024 г. 18:31
Отправитель письма со взрывчаткой в посольство Украины в Испании получил 18 лет тюрьмы

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы обвиняемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, суд "приговорил к 18 годам тюрьмы обвиняемого в отправке в ноябре 2022 года шести конвертов со взрывными устройствами". Как поясняется, 76-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, а также к 8 годам заключения за изготовление, хранение и использование взрывных веществ в террористических целях.

Прокуратура Испании просила приговорить пенсионера к 22 годам лишения свободы. Мужчина был задержан в январе 2023 года в автономном сообществе Кастилия и Леон. Как уточняли в полиции, испанец действовал в одиночку. Ранее он работал госслужащим в мэрии Витории (автономное сообщество Страна Басков).

В 2022 году в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником диппредставительства. Он получил легкое ранение руки и обратился за медицинской помощью в столичную больницу. Кроме того, такие же конверты были направлены на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос, в испанскую оружейную компанию Instalaza, на имена главы правительства Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. Посылка со взрывным устройством также была перехвачена в посольстве США в Мадриде.

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