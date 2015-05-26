Отозван посол Молдовы в Азербайджане

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Десять молдавских послов были отозваны без объяснения причин, соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Report сообщает со ссылкой на молдавские СМИ, что во вторник, в ходе заседания правительства, по предложению главы Министерства иностранных дел Наталии Герман, были отозваны десять послов.

Причины отзыва объяснены не были, и за соответствующее решение Кабмин проголосовал без лишних вопросов.

Отозваны были следующие дипломаты: посол, постоянный представитель Молдовы в Совете Европы Татьяна Пырву; посол Молдовы в Финляндии, Норвегии и Швеции Емил Друк; посол Молдовы в Бельгии Михай Гибринча; посол Молдовы в Литве Алексей Кракан; посол Молдовы в Эстонии Виктор Гузун; посол Молдовы в Литве Игорь Клипий; посол Молдовы в Португалии Валерий Туря; посол Молдовы в Болгарии Александр Пригорски; посол Молдовы в Азербайджане Игорь Бодиу; посол Молдовы в США Игорь Мунтяну.