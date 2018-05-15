 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отношения Пхеньяна с Южной Кореей и США опять испортились

    © Vkrizis.ru

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/   Власти КНДР решили отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как последние проводят совместно с США военные учения. Как передает Report, об этом сообщило агентство YONHAP. Встреча была запланирована на среду, 16 мая и должна была пройти на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. 

    Сообщается также, что власти Северной Кореи назвали совместные военные учения Соединенных Штатов и Республики Корея провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений. 

    Пхеньян также пригрозил отменить саммит США - КНДР из-за американо-южнокорейских военных учений. Об этом сообщает агентство Yonhap.

    "США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР - США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи", - приводит агентство сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi