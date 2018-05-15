Отношения Пхеньяна с Южной Кореей и США опять испортились

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Власти КНДР решили отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как последние проводят совместно с США военные учения. Как передает Report, об этом сообщило агентство YONHAP. Встреча была запланирована на среду, 16 мая и должна была пройти на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Сообщается также, что власти Северной Кореи назвали совместные военные учения Соединенных Штатов и Республики Корея провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.

Пхеньян также пригрозил отменить саммит США - КНДР из-за американо-южнокорейских военных учений. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР - США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи", - приводит агентство сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).