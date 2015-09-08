Отмену концерта Bon Jovi в Китае связали с поддержкой Далай-ламы

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Первый в Китае концерт американской рок-группы Bon Jovi отменили, сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Об официальных причинах не сообщалось, но местные СМИ предположили, что власти приняли такое решение из-за видео с изгнанным духовным лидером Тибета Далай-ламой, которое транслировалось на одном из выступлений коллектива в 2010 году.

Группа должна была сыграть в Шанхае и Пекине в середине сентября. Как отмечает телеканал, организаторы концертов пытались убедить чиновников отменить решение, но у них ничего не вышло. Продажа билетов прекращена.

В июле китайские власти запретили выступление поп-рок-группы Maroon 5. По мнению поклонников коллектива, чиновников возмутил тот факт, что клавишник Джесси Кармайкл открыто поддерживает Далай-ламу и поздравил его с днем рождения в своем Twitter.

В разное время аналогичное решение в Китае приняли и в отношении других музыкантов, выступавших в поддержку Тибета и Далай-ламы. К ним, в частности, относится певица Бьорк, которой пожизненно запретили въезжать в КНР, а также группы Oasis и Linkin Park.