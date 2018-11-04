Открывший стрельбу в студии йоги в США мужчина ранее приставал к женщинам

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Мужчина, который открыл стрельбу в студии йоги в американском штате Флорида в пятницу, ранее был замечен в сексуальных домогательствах по отношению к молодым женщинам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в студии по занятиям йогой в столице американского штата Флорида Таллахасси, два человека погибли, еще четверо ранены. Стрелок покончил с собой. Полиция подтвердила, что он скончался от причиненных самому себе ранений.

Как сообщила полиция в Facebook, 40-летний Скотт Бейрле (Scott Beierle) "был объектом вызовов, связанных с домогательствами к молодым женщинам".

Полиция пытается установить мотивы преступления.