Открыто дело в отношении 7 израильтян, подозреваемых в совершении незаконных операций по трансплантации в Азербайджане

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В отношении семи граждан Израиля открыто дело касательно международной торговли органами и организации незаконных операций по трансплантации. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в министерстве юстиции Израиля.

Подозреваемые обвиняются в организации и выполнении незаконных операций в Азербайджане, Шри-Ланке, Турции и Косово, путем привлечения местных доноров для израильских пациентов.

Среди обвиняемых - Заки Шапиро, до 2003 года возглавлявший отдел трансплантологии в больнице Бейлинсон близ Тель-Авива, который по версии обвинения, с помощью своей репутации помог наладить весь процесс, а также Моше Харел, имя которого упоминалось в ходе судебного процесса в 2013 году о проведении незаконных операций по трансплантологии в приштинской клинике.