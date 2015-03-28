Открылся саммит Лиги арабских государств на высшем уровне

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх открылся 26-й саммит Лиги арабских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, главы государств обсудят ситуацию в регионе.

В повестку дня саммита включены вопросы обсуждения операции "Буря решимости", направленная на борьбу против мятежников хуситов, конфликты в Ливии и Сирии, а также палестино-израильский вопрос.

На саммите принимают участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа, президент Туниса аль-Баджи Каида ас-Сибси, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Ирака Фуад Масум, президент Сомали Хасан Шейх Махмуд, эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах, президент Судана Омар аль-Башир, король Иордании Абдуллах II, президент Йемена Абдураббу Мансур Хади и другие. Место отведенное для представителя Сирии осталось свободным.

По информации местных СМИ, еще до начала саммита в Шарм-эш-Шейхе прошли переговоры между президентами Египта, Йемена и королем Саудовской Аравии.