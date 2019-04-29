​Открывший стрельбу в синагоге в Калифорнии действовал в одиночку

Полиция подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния) действовал в одиночку.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье шерифом округа Сан-Диего Биллом Гором, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе расследования не было выявлено никаких доказательств, что Ирнест действовал в составе организованной группы, - говорится в документе. - Мы думаем, что он действовал в одиночку, без посторонней помощи в совершении нападения".

Также отмечается, что подозреваемому в стрельбе будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени и покушении на убийство.

27 апреля 19-летний Джон Ирнест открыл стрельбу по прихожанам в синагоге. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала преступника. Мэр Поуэй Стив Вос, где произошла стрельба, назвал данный инцидент преступлением на почве ненависти.