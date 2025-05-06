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Отключение света в Испании привело к остановке реактора АЭС во Франции

Отключение света в Испании привело к остановке реактора АЭС во Франции Несколько электростанций во Франции, в том числе реактор атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе страны, временно прекратили выработку энергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Испании 28 апреля.
Другие страны
6 мая 2025 г. 01:51
Отключение света в Испании привело к остановке реактора АЭС во Франции

Несколько электростанций во Франции, в том числе реактор атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе страны, временно прекратили выработку энергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Испании 28 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил французский оператор электросетей RTE.

"Отключение света имело ряд конкретных, но умеренных последствий во Франции: автоматическое отключение ряда генерирующих станций в юго-западной части Франции (включая реактор на АЭС "Гольфеш"), нарушение или отключение некоторых промышленных потребителей, подключенных к сети RTE, и некоторых бытовых потребителей, подключенных к распределительной сети во французской части Страны Басков", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Днем 28 апреля по всей Испании были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением, ставшие крупнейшими за всю историю страны. Перестали работать светофоры, люди оказались заблокированы в поездах, была нарушена работа общественного транспорта и больниц. Также не работали мобильная связь и интернет. Сейчас ситуация нормализовалась. Блэкаут также затронул Португалию.

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