Отказывающиеся лечиться китайские больные станут преступниками

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Власти провинции Хубэй станут привлекать к уголовной ответственности носителей нового коронавируса 2019-nCoV, отказывающихся от карантина. Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

Уголовная ответственность также распространится на тех больных, кто «плюет в других людей» с намерением заразить других. Также серьезно будет наказываться преднамеренное причинение вреда медицинскому персоналу, нападение на него, нанесение ущерба государственной и частной собственности, а также публичное оскорбление и запугивание медиков.

Также власти запретят приносить в медучреждения погребальные венки, совершать традицию сжигания денег, развешивать баннеры и загораживать вход в больницы. За такие действия власти будут рассматривать больных как преступников.

По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,7 тысячи.