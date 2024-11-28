Отход Банка Японии от низких ставок усугубляет проблемы с долгом Японии

Отказ Банка Японии от политики сверхнизких процентных ставок, сохранявшихся более десяти лет, усиливает давление на экономику страны. В связи с этим правительство пересматривает механизмы финансирования масштабных расходов, что усложняется политическими о

Отказ Банка Японии от политики сверхнизких процентных ставок, сохранявшихся более десяти лет, усиливает давление на экономику страны. В связи с этим правительство пересматривает механизмы финансирования масштабных расходов, что усложняется политическими обязательствами по налоговым льготам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Администрация премьер-министра Сигэру Исибы планирует выделить 13,9 трлн иен (около $92 млрд) на поддержку населения в условиях роста стоимости жизни. Эти средства будут предусмотрены в дополнительном бюджете, окончательное утверждение которого ожидается в пятницу.

Ожидается, что правящая коалиция удовлетворит требования оппозиции о введении постоянных налоговых льгот. По предварительным расчетам, это может сократить налоговые поступления на 4 трлн иен в следующем финансовом году.

Между тем изменение политики Банка Японии, включая отказ от ограничения доходности и сокращение покупок облигаций, увеличивает стоимость обслуживания государственного долга страны, который уже превышает 1100 трлн иен и вдвое превышает размер экономики. В текущем финансовом году Япония потратит 27 трлн иен (24% бюджета) на обслуживание долга.

По словам экспертов, дальнейшее повышение доходности облигаций может привести к резкому увеличению этих расходов. Несмотря на это, правительство пока не проявляет признаков фискальной сдержанности: объем выпуска государственных облигаций в текущем году составит 182 трлн иен, а в следующем может вырасти из-за новых пакетов расходов и налоговых льгот.