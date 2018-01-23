Отели в центре Лондона эвакуировали из-за утечки газа

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Из-за утечки газа в лондонском районе Вестминстер эвакуировали несколько отелей и коммерческих организаций. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.

"В связи с утечкой газа на улице Стрэнд коммерческие организации и отели эвакуируют в качестве меры предосторожности", — говорится в сообщении полиции.

Водителей и пешеходов просят избегать этого района.

На месте работают пожарные и полицейские.