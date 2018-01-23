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    Отели в центре Лондона эвакуировали из-за утечки газа

    На месте работают пожарные и полицейские

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Из-за утечки газа в лондонском районе Вестминстер эвакуировали несколько отелей и коммерческих организаций. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.

    "В связи с утечкой газа на улице Стрэнд коммерческие организации и отели эвакуируют в качестве меры предосторожности", — говорится в сообщении полиции.

     Водителей и пешеходов просят избегать этого района.

    На месте работают пожарные и полицейские.

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