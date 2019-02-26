Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в пятизвездочный отель «Мелиа» в столице Вьетнама Ханое со станции Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что отель охраняется несколькими бронетранспортерами.

С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Вьетнам, где состоится его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом.