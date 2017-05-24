Отец смертника из Манчестера задержан в Триполи

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Ливийская полиция задержала в столице страны, городе Триполи, 52-летнего Рамадана Абеди, отца исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Рамадан, ранее сам внесенный в Ливии в списки экстремистов, отрицал вину сына.

По данным агентства, арестовывать отца семейства прибыли три боевых машины полиции. Также в Триполи был взят под стражу и младший брат террориста, 20-летний Хашем Абеди, которого подозревают в связях с террористической группировкой ИГИЛ.