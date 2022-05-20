Отец Бориса Джонсона получил французское гражданство

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, получил французское гражданство.

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, получил французское гражданство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сам сообщил в пятницу телеканалу BFM.

По словам 81-летнего нового французского гражданина, он на днях восстановил свои связи с Францией, где родилась его мать. Джонсон-старший, однако, отметил, что его сын, нынешний британский премьер, не будет иметь автоматического права на французское гражданство.

"Я рад быть на территории Европейского союза", - сказал Стэнли Джонсон, напомнив, что был одним из первых британских служащих Еврокомиссии, а затем входил в состав Европарламента и выступал против выхода Великобритании из Евросоюза.