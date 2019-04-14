Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прокомментировал арест сына в Великобритании.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, Шиптон отметил в интервью The Herald Sun, что посмотрел ролик, на кадрах которого видно, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне.

"Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!" - цитирует его издание.

Шиптон также добавил, что обратился к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с просьбой предпринять меры в связи с арестом Ассанжа.

Как уточняет издание, Моррисон ответил, что журналисту окажут консульскую поддержку, однако о каких-либо "особых мерах" в данном случае вряд ли может идти речь.

Напомним, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона 11 апреля.