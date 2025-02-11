Отделение Deloitte в США решило отменить программы в области многообразия

Американское представительство британской консалтинговой фирмы Deloitte больше не будет соблюдать положения политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Американское представительство британской консалтинговой фирмы Deloitte больше не будет соблюдать положения политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на электронное письмо, которое получили сотрудники организации.

В письме говорится, что компания решила отказаться от поддержки политики DEI после "детального изучения всех соответствующих правительственных директив" США. В частности, компания "прекратит" добиваться своих целей в области многообразия, не будет составлять ежегодный отчет по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности и в целом прекратит составлять и выполнять программы в духе DEI.

Также сотрудникам Deloitte, которые работают с американскими госструктурами, предписывается не использовать предпочитаемые гендерные местоимения в подписях к электронным письмам, которые получают адресаты за пределами компании. Согласно новому правилу, компания просит сотрудников соблюдать это правило "в соответствии с новыми практиками и требованиями государственных клиентов" США.

Руководство Deloitte отказалось комментировать Financial Times отмену политики DEI, однако подтвердило просьбу к сотрудникам убрать предпочитаемые гендерные местоимения из писем. "Как подрядчик правительства США, мы уже давно соблюдаем требования властей", - подчеркнули в компании.