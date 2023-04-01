Отчет ЕС о прогрессе Молдовы в евроинтеграции опубликуют в октябре

Европейский союз опубликует первый отчет о прогрессе Молдове в процессе евроинтеграции в октябре нынешнего года.

Европейский союз опубликует первый отчет о прогрессе Молдове в процессе евроинтеграции в октябре нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.

"Отчет о прогрессе будет опубликован в октябре, и вы впервые сможете увидеть оценку ЕС ситуации в Молдове по различным аспектам. После чего эта оценка станет постепенным процессом, который будет проводиться периодически", - cказал Мажейкс в субботу в ходе онлайн-брифинга для журналистов. Он посоветовал молдавскому руководству не торопиться и уделять больше внимания качеству выполнения требований, которые предъявил стране Брюссель.

"Я бы призвал страну не пытаться делать что-то слишком быстро. Мы говорим не о краткосрочном плане, а о марафоне на длинную дистанцию. Этот процесс выйдет за рамки мандата одного правительства или парламента. В этот момент важна роль граждан", - пояснил Мажейкс.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы.