Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Бакинская инициативная группа (БИГ) подготовила отчет под названием "Украденное процветание: как колониализм подавлял экономическую свободу на заморских территориях", в котором подробно анализируется негативное влияние колониальной политики Франции на ее

Бакинская инициативная группа (БИГ) подготовила отчет под названием "Украденное процветание: как колониализм подавлял экономическую свободу на заморских территориях", в котором подробно анализируется негативное влияние колониальной политики Франции на ее заморские территории.

Как сообщает Report, в отчете указывается как уничтожается и эксплуатируются природные ресурсов в этих регионах Франции. В частности, подчеркивается, что незаконная вырубка лесов, загрязнение воды и многие другие экологические преступления, совершаемые при попустительстве французских властей, способствуют деградации окружающей среды заморских территорий.

Авторы отчета подчеркивают, что упомянутые действия имеют серьезные экономические и социальные последствия для заморских территорий: они наносят вред уязвимым слоям, ущемляют права коренных народов и способствуют утрате биоразнообразия.

Кроме того, колониальная политика Франции стирает культурную идентичность, способствует сокращению коренного населения заморских территорий.

В отчете подчеркивается, что для достижения устойчивого и справедливого будущего необходимо устранить все формы колониализма, включая его современные проявления, такие как неоколониализм.

"Что касается демографической ситуации, то снижение численности населения в заморских регионах и падение рождаемости в ряде из них указывают на возможную утрату человеческого капитала и сохранение зависимости от иностранных денежных переводов в будущем", - отмечается в документе.

БИГ, ссылаясь на открытые источники, приводит данные сокращения числа турпотока на заморские территории как наглядный пример подавления экономической свободы.

"Число североамериканских туристов, которые раньше были основными посетителями Гваделупы и Мартиники, сократилось. Если в 1967 году 50% посетителей были выходцами с этого континента, то в 2012 году их число в Гваделупе сократилось до 5%. Такое же резкое падение произошло и на Мартинике, где число посетителей сократилось до 1,9% в 2006 году с почти 50% в 1970 году. Вкус европейских туристов, кроме французов, также, похоже, изменился. В 2006 году они составляли лишь 3,4% и 5,4% туристов на Реюньоне и Мартинике соответственно", - отмечаете в отчете.

Авторы подчеркивают, что круизное судоходство, который является важным видом туризма для этих территорий, также несет огромные убытки: "Всего за 15 лет Гваделупа и Мартиника потеряли 85% туристов, приезжающих на круизных лайнерах".

Согласно отчету, высокие цены не только вынуждают потенциальных клиентов отказаться от посещения регионов, но и ограничивают приток инвестиций на заморские территории. Кроме того, ограниченное количество рабочих мест в государственном секторе делает невозможным трудоустройство всех желающих, что усугубляет проблему безработицы, которая представляет собой серьезную угрозу для этих регионов.

Так, в Ла-Реюньоне и Гваделупе уровень безработицы в 2020 году оставался на высоком уровне - 22%. Особенно остро проблема затрагивает молодежь: на Мартинике более половины официально зарегистрированных безработных (45%) в 2020 году составляли молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

БИГ, на основе имеющихся материалов делает вывод, что современные колониальные государства, в том числе Франция, находятся в сложном экономическом положении. "Основной интерес Франции, сосредоточен на природных ресурсах и политической выгоде от удержания этих территорий", - указывается в отчете.

По данным отчета, на Майотте в 2014 году общее число безработных составляло 52 тыс. Более того, с исчезновением частного сектора на острове государственное управление претендует на все большую долю в занятости населения (53,5 %).

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что в ближайшие годы высокий уровень безработицы в четырех заморских территориях - Гваделупе, Мартинике, Гайане и Реюньоне - сохранится. Франция могла бы развивать ключевые отрасли, такие как туризм, а также восстанавливать аква- и сельское хозяйство, обеспечив рациональное использование природных ресурсов, особенно в колонизированных территориях Индийского океана", - считают авторы отчета.