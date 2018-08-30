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    Отбывшего наказание друга организатора теракта в Бостоне депортируют в Казахстан

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Диас Кадырбаев, друг Джохара Царнаева, организовавшего теракт в Бостоне в 2013 году, отбыл наказание в американской тюрьме и в ближайшее время будет депортирован на родину в Казахстан.

    Как передает Report, об этом сообщает The Boston Globe.

    По данным издания, 24-летний молодой человек был передан сотрудниками американского Федерального бюро тюрем под надзор Иммиграционно-таможенной службы США.

    Кадырбаев был осуждён в июне 2015 года за создание препятствий расследованию теракта. В частности, он и его знакомый Азамат Тажаяков избавились от рюкзака с пиротехникой и ноутбука братьев Царнаевых.

    В результате теракта в Бостоне в апреле 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией три дня спустя после произошедшего, Джохара задержали менее суток спустя. 

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