От землетрясения в Японии пострадали 125 человек, двое погибли - ОБНОВЛЕНО 2 - ВИДЕО

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли из-за землетрясения на Хоккайдо. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.

Также на острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов.

*** 07:00

110 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7 на северном японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает телекомпания NHK, передает Report.

Еще 19 человек числятся пропавшими без вести. Установить 19 человек невозможно в связи с действием оползня, который сошел сегодня в поселке Ацума. Кроме того, один человек находится в критическом состоянии в городе Токомай.

***04:08

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате землетрясения на севере Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на представителей власти и пожарных.

Как сообщает Report, землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано в ночь на четверг в 67 километрах от города Саппоро на острове Хоккайдо. По данным агентства, 82-летний мужчина погиб во время землетрясения при падении с лестницы в своем доме в городе Томакомай, также расположенном на Хоккайдо. По меньшей мере 10 человек получили травмы в результате землетрясения.

Стихия разрушила пять домов в населенном пункте Ацума и еще два дома в городе Саппоро. Спасательные операции ведутся на местах бедствия.