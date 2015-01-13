От задымления в метро в Вашингтоне пострадало 84 человека

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате задымления в метро Вашингтона пострадали 84 человека, один человек скончался, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в "час пик" на станции "Ленфан плаза". Станция была закрыта, на двух ветках движение было частично прервано. Сотни пассажиров были эвакуированы, десятки направлены в ближайшие больницы, в основном у пострадавших отмечаются проблемы, связанные с отравлением дымом. По данным телеканала ABC News, около 200 человек проходят медицинское обследование.
Точная причина задымления пока не установлена. Расследование происшествия проводит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
News DepartmentАвтор новости
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