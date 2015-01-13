От задымления в метро в Вашингтоне пострадало 84 человека

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате задымления в метро Вашингтона пострадали 84 человека, один человек скончался, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в "час пик" на станции "Ленфан плаза". Станция была закрыта, на двух ветках движение было частично прервано. Сотни пассажиров были эвакуированы, десятки направлены в ближайшие больницы, в основном у пострадавших отмечаются проблемы, связанные с отравлением дымом. По данным телеканала ABC News, около 200 человек проходят медицинское обследование.

Точная причина задымления пока не установлена. Расследование происшествия проводит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).