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    От военных действий в Сирии пострадал еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Ирина Бокова: Я считаю, что это действительно культурная чистка

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В ходе боев в Сирии поврежден еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО – древний город Босра. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала остановить разрушение этого уникального памятника и не допустить вывоза артефактов из Босры.

    По словам руководителя ЮНЕСКО Ирины Боковой, Босра, где сохранились следы римской, византийской и арабской культуры, является воплощением культурного разнообразия и символом идентичности сирийцев. Там разрушен западный внутренний двор. В ЮНЕСКО также опасаются за состояние римского амфитеатра II века нашей эры и окружающих его крепостных укреплений. 

    В Босре сохранились руины раннехристианских зданий и мечетей. Город, бывший одно время столицей древнеримской провинции Аравия, служил важным местом остановок караванов на древнем пути в Мекку. 

    "Я считаю, что это действительно культурная чистка, потому что это связано с гуманитарной трагедией. Экстремисты разрушают памятники культуры, которые создавались две тысячи лет, более двух тысяч лет тому назад, и которые принадлежат всей цивилизации, всему человечеству", - сказала Ирина Бокова.

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