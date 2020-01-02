 Наверх

От рук израильских военных в 2019 году погибло 149 палестинцев

От рук израильских военных в 2019 году погибло 149 палестинцев

В 2019 году от рук израильских военных погибло 149 палестинцев, в том числе 33 ребенка и 12 женщин. 

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении палестинского Национального общества семей шехидов.

По данным организации, 112 погибших палестинцев были уроженцами сектора Газа.

Еще 37 палестинцев убито на оккупированном Западном берегу реки Иордан, 69 человек погибло в результате ударов ВВС Израиля по Газе.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2018 году в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан от рук израильских военных погибло 295 палестинцев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!