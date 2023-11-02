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От последних ударов в Газе погибли более 20 человек, укрывавшихся в школах ООН

От последних ударов в Газе погибли более 20 человек, укрывавшихся в школах ООН Более 20 человек, укрывшихся в школах ООН в секторе Газа, погибли из-за последних израильских ударов.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 21:52
От последних ударов в Газе погибли более 20 человек, укрывавшихся в школах ООН

Более 20 человек, укрывшихся в школах ООН в секторе Газа, погибли из-за последних израильских ударов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.

"За последние несколько часов я получил сообщения о том, что три из наших школ, в которых проживают около 20 000 человек, пострадали", - приводит CNN слова Лаззарини. "Сообщается, что это привело к гибели более 20 человек в Джабалии, а также одного человека в пляжном лагере", - заявил он. "Это официальные школы БАПОР, где мы размещаем ряд перемещенных лиц на севере Газы", - отметил комиссар.

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