Четыре палестинца погибли в стычках с израильтянами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв столкновений палестинцев с израильскими военными вдоль границ сектора Газа возросло до четырех. От полученных ран в больнице скончался 18-летний палестинец, сообщили AFP в министерстве здравоохранения анклава, передает Report.

В пятницу, 21 декабря, израильская армия заявила, что около 8 тыс. палестинцев собрались у границы. Участники акции жгли шины и бросали зажигательные смеси. Во время протестов были застрелены трое палестинцев, одному из которых было 16 лет.

Медики утверждают, что при разгоне демонстраций военные Израиля использовали гранаты со слезоточивым газом и неоднократно открывали огонь. По их данным, ранения получили около 50 палестинцев. Зафиксированы также случаи отравления газом.

Ранее, 10 декабря, в Газе были ранены 11 палестинских активистов.