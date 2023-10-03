От наводнения в Таиланде пострадали около 4 тыс. домохозяйств

Около 4 300 домохозяйств в центральной провинции Таиланда Сукхотай пострадали от наводнения после повышения уровня воды в реке Йом.

Около 4 300 домохозяйств в центральной провинции Таиланда Сукхотай пострадали от наводнения после повышения уровня воды в реке Йом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Nation со слов вице-премьера Сомсака Тхепсутина.

Помимо ущерба, причиненного жилым домам, паводок "повредил 20 300 га рисовых полей, а так как на этой неделе в [провинции] Сукхотай прогнозируется еще больше дождей и скорость течения реки [уже] возросла до 400 кубометров в секунду, местные жители принимают меры по защите от наводнений", указал политик. Однако ущерб, нанесенный стихией, все еще не достиг уровня, наблюдавшегося во время схожего паводка, произошедшего в 2011 году, добавил он.

Как отмечает издание, из-за прошедших в выходные проливных дождей в понедельник утром река Йом прорвала паводковые заграждения, установленные администрацией два месяца назад для сдерживания уровня воды на отметке в 8 м. Жители провинции были вынуждены покинуть свои дома и перебраться на возвышенности. Также, согласно данным департамента автомобильных дорог, частично затоплено оказалось шоссе 1056, пролегающее в этом районе.