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От наводнения в Таиланде пострадали около 4 тыс. домохозяйств

От наводнения в Таиланде пострадали около 4 тыс. домохозяйств Около 4 300 домохозяйств в центральной провинции Таиланда Сукхотай пострадали от наводнения после повышения уровня воды в реке Йом.
Другие страны
3 октября 2023 г. 15:50
От наводнения в Таиланде пострадали около 4 тыс. домохозяйств

Около 4 300 домохозяйств в центральной провинции Таиланда Сукхотай пострадали от наводнения после повышения уровня воды в реке Йом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Nation со слов вице-премьера Сомсака Тхепсутина.

Помимо ущерба, причиненного жилым домам, паводок "повредил 20 300 га рисовых полей, а так как на этой неделе в [провинции] Сукхотай прогнозируется еще больше дождей и скорость течения реки [уже] возросла до 400 кубометров в секунду, местные жители принимают меры по защите от наводнений", указал политик. Однако ущерб, нанесенный стихией, все еще не достиг уровня, наблюдавшегося во время схожего паводка, произошедшего в 2011 году, добавил он.

Как отмечает издание, из-за прошедших в выходные проливных дождей в понедельник утром река Йом прорвала паводковые заграждения, установленные администрацией два месяца назад для сдерживания уровня воды на отметке в 8 м. Жители провинции были вынуждены покинуть свои дома и перебраться на возвышенности. Также, согласно данным департамента автомобильных дорог, частично затоплено оказалось шоссе 1056, пролегающее в этом районе.

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Версия на английском языке About 4,300 households affected by floods in Thailand

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