От коронавируса за день скончались 44 француза

Число скончавшиеся от коронавируса во Франции за сутки возросло на 44 человек и составляет 29065.

Как передает Report, об этом 4 июня сообщило министерство здравоохранения страны.

"С начала эпидемии во Франции умерли 29 065 человек, 18 715 скончались в больницах, 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

В больницах находятся 13 101 человек (неделю назад это число составляло 15 208 человек). За последние сутки в больницы поступили 195 пациентов.

Число больных, находящихся в реанимации, снизилось до 1 163. За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число пациентов реанимации снизилось на 47 по сравнению со средой.

С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 102,3 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Около 70 тысяч человек выздоровели и вернулись домой, отмечает министерство.