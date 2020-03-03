​От коронавируса вылечилась самая пожилая пациентка

98-летнюю китаянку выписали из больницы Уханя после того, как она полностью вылечилась от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "New York Post", женщина стала самой пожилой пациенткой, которая пережила смертельную инфекцию COVID-19, охватившую Китай.

Женщина, по фамилии Ху, последний месяц проходила лечение в импровизированном госпитале Лэйшеньшань вместе со своей 55-летней дочерью, которая также была заражена. Она поступила в больницу 13 февраля в критическом состоянии с температурой, резко подскочившей до 40 градусов. Однако после курса противовирусных препаратов в комбинации с другими методами лечения, пациентка, достигшая почти 100-летнего возраста, к счастью, выздоровела.