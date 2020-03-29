​От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

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Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза, умерла от коронавируса. Ей было 86 лет и это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы, передает Report со ссылкой на Radio Svoboda.

О смерти Марии Терезы сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский. Семья Пармских Бурбонов – младшая ветвь испанской королевской семьи.

Коронавирусом инфицированы еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.

Испания на втором месте в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране умерли более 5 тысяч человек.