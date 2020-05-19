​От коронавируса скончались более 35 тыс. британцев

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 545, до 35 341 человека, количество выявленных заболевших выросло на 2 412, до 248 818.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 160 человек, новых случаев заболевания – 2 684. Резкий рост числа умерших отчасти объясняется тем, что в выходные статистический учет ведется не в полной мере, и количество смертей, не вошедших в статистику выходных, добавляется в последующие дни.