​От коронавируса скончались более 29,6 тыс. французов

Двадцать три человека скончались от коронавируса за сутки в больницах Франции, общее число жертв превышает 29,6 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом 22 июня сообщает министерство здравоохранения страны.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 663 человека, из них 19 206 умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

Данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 23 июня.

В больницах находятся 9 693 человека. За последние сутки были госпитализированы 142 пациента. В реанимации остаётся 701 человек, за последние 24 часа туда поступили 16 больных. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации сократилось на 26 по сравнению с 19 июня.

С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 104 тысячи человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 74,6 тысячи человек, отмечает министерство.