​От коронавируса скончались 41,7 тыс. британцев

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36, общее число умерших достигло 41 698, количество выявленных заболевших увеличилось на 1 514, до 295 889.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Сегодняшний прирост числа умерших – минимальный с момента начала карантина, однако в выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.