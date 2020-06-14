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От коронавируса скончались 41,7 тыс. британцев

​От коронавируса скончались 41,7 тыс. британцев

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36, общее число умерших достигло 41 698, количество выявленных заболевших увеличилось на 1 514, до 295 889.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Сегодняшний прирост числа умерших – минимальный с момента начала карантина, однако в выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.

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