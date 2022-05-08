От авиаудара по школе в украинской Белогоровке погибли 60 человек

От авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области предварительно погибли 60 человек.

От авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области предварительно погибли 60 человек.

Как передает Report, об этом в своем Telegram заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно погибли 60 человек. В 16:37, 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем проведен разбор завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все 60 человек, которые оставались под обломками зданий погибли", - сообщил Гайдай.

"Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Русским неважно, кого убивать. Не может военного-убьет беззащитного ребенка", - подчеркнул председатель ОВА.