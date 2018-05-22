От аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В пакистанском городе Карачи из-за жары погибли 65 человек. Все они умерли за последние три дня, сообщает Report со ссылкой на Pakistan Today.

Многие из них скончались у себя дома: умерли из-за того, что не смогли вовремя получить помощь медиков после теплового удара. Возраст погибших от шести до 78 лет.

Синоптики предупреждают, что еще в течение нескольких дней в Карачи ожидается новая волна жары. Температура воздуха приблизится к 40 градусам.