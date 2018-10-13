Освобождённый в Турции американский пастор вылетел на родину

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину, сообщает NTV, передает Report. Отмечается, что он вылетел из аэропорта Измира. Ранее суд Измира приговорил Эндрю Брансона к трём с лишним годам тюрьмы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок.

Кроме того, был снят запрет на выезд пастора за пределы страны. Брансон был задержан в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

12 октября Турецкий суд освободил обвиняемого в шпионаже гражданина США, пастора Эндрю Брансона.