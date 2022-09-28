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Освобожденный Изюм

Освобожденный Изюм 09:59
Другие страны
28 сентября 2022 г. 10:22
Освобожденный Изюм

Город Изюм и прилегающие поселки Харьковской области, захваченные российской армией с первых дней войны, до семи месяцев оставались оккупированными.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report побывал в городе Изюм, освобожденном Вооруженными силами Украины 11 сентября.

Бои за Изюм, имеющий стратегическое значение для северо-запада Украины, долгое время оставались актуальной темой международной повестки. В этот период один из военных штабов России в Украине также находился в Изюме. В этом городе, освобожденном примерно 17 дней назад, в течение семи месяцев жизнь практически остановилась: дома разрушены, уничтожены все коммуникации, оставшиеся в городе жители даже питьевую воду получают из гуманитарной помощи, доставляемой из других регионов Украины.

После освобождения Изюма здесь были обнаружены три массовых захоронения. В каждом из них, расположенных на окраине города, захоронено 400-450 украинцев.

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Версия на английском языке ФотоPhotos from liberated Izium
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən İzyum - FOTOREPORTAJ

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