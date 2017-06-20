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    Освобожденный из КНДР американский студент скончался

    Американские врачи заявили, что Отто Уормбиер перенес тяжелую черепно-мозговую травму© Courtesy İmage

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Освобожденный из КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался.

    Как передает Report, об этом сообщается в заявлении семьи погибшего, которые было распространено в понедельник.

    "Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи. К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", - говорится в заявлении.

    По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в состоянии комы с марта 2016 года после того, как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме КНДР.

    Американские врачи после обследования студента заявили, что Отто Уормбиер перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

    Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американским властям удалось добиться освобождения Вомбиера. В настоящее время ведутся переговоры о судьбе еще трех задержанных в Северной Корее американских граждан. 

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