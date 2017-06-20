Освобожденный из КНДР американский студент скончался

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Освобожденный из КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении семьи погибшего, которые было распространено в понедельник.

"Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи. К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", - говорится в заявлении.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в состоянии комы с марта 2016 года после того, как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме КНДР.

Американские врачи после обследования студента заявили, что Отто Уормбиер перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американским властям удалось добиться освобождения Вомбиера. В настоящее время ведутся переговоры о судьбе еще трех задержанных в Северной Корее американских граждан.