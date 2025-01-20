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Освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС "подарки на память"

Освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС "подарки на память" Трое израильских заложниц, освобожденные 19 января после 470 дней нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты "с подарками" от радикалов из палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
20 января 2025 г. 01:37
Освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС подарки на память

Трое израильских заложниц, освобожденные 19 января после 470 дней нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты "с подарками" от радикалов из палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, соответствующие кадры распространились в соцсетях.

В бумажных пакетах с символикой боевого крыла ХАМАС, отмечают местные СМИ, были "подарки и сувениры", в том числе открытки с видами Газы. Кроме того, женщинам вручили "сертификаты об освобождении", которые также шли в "подарочном комплекте".

На видео запечатлен момент, когда освобождаемые заложницы садятся в автомобиль, чтобы покинуть сектор Газа. Видно, как женщинам вручают сувениры и сертификаты с текстом на арабском и иврите, они их вежливо принимают, недолго позируя с улыбкой перед объективом камеры.

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