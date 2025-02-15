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Освобожденные в Газе трое заложников переданы сотрудникам Красного Креста

Освобожденные в Газе трое заложников переданы сотрудникам Красного Креста Заложники, удерживавшиеся палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).
Другие страны
15 февраля 2025 г. 12:29
Освобожденные в Газе трое заложников переданы сотрудникам Красного Креста

Трое заложников, удерживавшиеся палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

В настоящий момент машины МККК, в которых находятся освобожденные лица, покидают город Хан-Юнис на юге сектора Газа и направляются к местам дислокации израильских военных.

Армия Израиля также подтвердила, что освобожденные в секторе Газа заложники переданы Красному Кресту и направляются к израильским военным.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada azad edilən üç girov Qızıl Xaç əməkdaşlarına təhvil verilib
Версия на английском языке Three Israeli hostages in Gaza handed over to Red Cross

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