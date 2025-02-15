Освобожденные в Газе трое заложников переданы сотрудникам Красного Креста

Заложники, удерживавшиеся палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Трое заложников, удерживавшиеся палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

В настоящий момент машины МККК, в которых находятся освобожденные лица, покидают город Хан-Юнис на юге сектора Газа и направляются к местам дислокации израильских военных.

Армия Израиля также подтвердила, что освобожденные в секторе Газа заложники переданы Красному Кресту и направляются к израильским военным.