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    Освобожден сотрудник МККК, похищенный в Афганистане

    МККК не стал комментировать личности похитителей, их мотивы или детали освобождения из-за соображений безопасности

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Освобожден сотрудник Международного Комитета Красного Креста (МККК), который был похищен 19 декабря в провинции Кундуз, сообщает Report со ссылкой на заявление офиса МККК.

    Сотрудник организации Хуан Карлос был похищен во время поездки из офиса МККК в Кундузе в офис в Мазари-Шарифе. Он путешествовал с тремя другими коллегами.

    Офис МККК в Афганистане поблагодарил власти страны  и всех, кто сыграли  роль в содействии его освобождению.

    При этом в МККК не стали комментировать личности похитителей, их мотивы или детали освобождения из-за соображений безопасности.

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