Освобожден сотрудник МККК, похищенный в Афганистане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Освобожден сотрудник Международного Комитета Красного Креста (МККК), который был похищен 19 декабря в провинции Кундуз, сообщает Report со ссылкой на заявление офиса МККК.

Сотрудник организации Хуан Карлос был похищен во время поездки из офиса МККК в Кундузе в офис в Мазари-Шарифе. Он путешествовал с тремя другими коллегами.

Офис МККК в Афганистане поблагодарил власти страны и всех, кто сыграли роль в содействии его освобождению.

При этом в МККК не стали комментировать личности похитителей, их мотивы или детали освобождения из-за соображений безопасности.