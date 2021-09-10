Осужденный на 12 лет экс-премьер Малайзии может вернуться в правительство

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, приговоренный к 12 годам лишения свободы за коррупцию и получение взяток, получил приглашение стать советником по экономическим вопросам нынешнего главы кабмина Исмаила Сабри Якоба.

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, приговоренный к 12 годам лишения свободы за коррупцию и получение взяток, получил приглашение стать советником по экономическим вопросам нынешнего главы кабмина Исмаила Сабри Якоба.

Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на источники в аппарате правительства.

"Наджиб стремится поделиться своей энергией, идеями для скорейшего восстановления нашей страны", - написал в Facebook Сабри после состоявшейся на днях встречи с бывшим премьером. "Мы обсудили внутренние и внешние вызовы для нашей экономики, а также стратегию борьбы с COVID-19", - добавил глава правительства. Кроме того, по информации издания, на встрече Наджибу был предложен пост советника с полномочиями министра. Стороны взяли несколько дней для согласования деталей возможной совместной работы.

Наджиб бессменно возглавлял правительство с 2009 по 2018 год, одновременно занимая пост министра финансов. Однако после поражения на всеобщих выборах в мае 2018 года он оказался под следствием из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала, связанного с государственным инвестиционным фондом 1MDB. Правоохранительные органы считают, что экс-премьер присвоил не менее 4,5 млрд долларов США.

В июле прошлого года он был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов (50,7 млн долларов США) за экономические преступления, связанные с фондом SRC International, который входит в структуру 1MDB. Однако адвокаты подали апелляцию и внесли залог, что позволяет Наджибу оставаться на свободе и даже сохранить за собой статус депутата парламента.