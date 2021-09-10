Осужденный на 12 лет экс-премьер Малайзии может вернуться в правительство

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, приговоренный к 12 годам лишения свободы за коррупцию и получение взяток, получил приглашение стать советником по экономическим вопросам нынешнего главы кабмина Исмаила Сабри Якоба.
Как передает Report, об этом пишет газета
"Наджиб стремится поделиться своей энергией, идеями для скорейшего восстановления нашей страны", - написал в Facebook Сабри после состоявшейся на днях встречи с бывшим премьером. "Мы обсудили внутренние и внешние вызовы для нашей экономики, а также стратегию борьбы с COVID-19", - добавил глава правительства. Кроме того, по информации издания, на встрече Наджибу был предложен пост советника с полномочиями министра. Стороны взяли несколько дней для согласования деталей возможной совместной работы.
Наджиб бессменно возглавлял правительство с 2009 по 2018 год, одновременно занимая пост министра финансов. Однако после поражения на всеобщих выборах в мае 2018 года он оказался под следствием из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала, связанного с государственным инвестиционным фондом 1MDB. Правоохранительные органы считают, что экс-премьер присвоил не менее 4,5 млрд долларов США.
В июле прошлого года он был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов (50,7 млн долларов США) за экономические преступления, связанные с фондом SRC International, который входит в структуру 1MDB. Однако адвокаты подали апелляцию и внесли залог, что позволяет Наджибу оставаться на свободе и даже сохранить за собой статус депутата парламента.