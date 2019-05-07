Осужденные в Мьянме журналисты Рейтер освобождены по амнистии

Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены по амнистии.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.

33-летний Ва Лон и 29-летний Чжо Со У, арестованные в декабре 2017 года и обвиненные в нарушении закона о государственной тайне, во вторник утром были освобождены из янгонской тюрьмы по амнистии, объявленной в середине апреля в честь наступления мьянманского Нового года, Тинджана, сообщает портал.Обвинение в попытке разглашения секретной информации, составляющей государственную тайну, были предъявлены корреспондентам Рейтер после того, как они получили от своих источников документы, среди которых были и военные документы, связанные с операцией по "зачистке" ряда районов мьянманского штата Ракхайн от исламских боевиков из народности рохинджа (этнических бенгальцев, проживающих в Мьянме), в ходе которой в августе 2017 года погибли гражданские лица.

Журналисты были в сентябре прошлого года признаны виновными судом Янгона и приговорены к 7 годам заключения каждый. Они провели в заключении более 500 дней, сообщает портал.