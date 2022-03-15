Осуществлен очередной вывозной рейс граждан Туркменистана из Польши

Туркменистан очередным спецрейсом доставил своих граждан на Родину.

Туркменистан очередным спецрейсом доставил своих граждан на Родину.

Как сообщает Report, спецрейс был осуществлен посредством туркменских авиалиний из Варшавы в Туркменбаши.

В результате слаженной работы дипломатических миссий в международном аэропорту Туркменбаши было встречено более 200 граждан Туркменистана.

Все связанные с возвращением на Родину услуги были осуществлены за счет государства. Среди граждан есть жители всех велаятов (областей), основную часть которых составляют студенты.

Туркменистан, уделяющий приоритетное внимание правам человека, еще раз показывает приверженность лозунгу "Döwlet adam üçindi" (Государство для людей).

Как известно, 10 марта спецрейсом туркменских авиалиний из Румынии были доставлены 282 гражданина Туркменистана.