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    Остров Сен-Мартен разрушен ураганом Ирма

    Территории острова и здания затоплены

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Принадлежащий Франции и Нидерландам остров Сен-Мартен в Карибском море разрушен ураганом «Ирма», территории острова и здания затоплены, повалены деревья, с домов снесены кровли.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, стихия повредила или разрушила 70% домов в Сен-Мартене.

    Остров в настоящее время уязвим для урагана «Хосе», предупреждает агентство.

    «Ирма» пронесся по Сен-Мартену 6 сентября. Власти нидерландской и французской частей острова подсчитывают убытки, ранее на острове была проведена эвакуация.

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