Остров Сен-Мартен разрушен ураганом Ирма

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Принадлежащий Франции и Нидерландам остров Сен-Мартен в Карибском море разрушен ураганом «Ирма», территории острова и здания затоплены, повалены деревья, с домов снесены кровли.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, стихия повредила или разрушила 70% домов в Сен-Мартене.

Остров в настоящее время уязвим для урагана «Хосе», предупреждает агентство.

«Ирма» пронесся по Сен-Мартену 6 сентября. Власти нидерландской и французской частей острова подсчитывают убытки, ранее на острове была проведена эвакуация.