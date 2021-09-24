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Власти Испании объявят остров Пальма зоной катастрофы

Власти Испании объявят остров Пальма зоной катастрофы Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова) зоной катастрофы
Другие страны
24 сентября 2021 г. 17:30
Власти Испании объявят остров Пальма зоной катастрофы

Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова) зоной катастрофы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Педро Санчес.

"В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма", - заявил премьер.

Так, будет создана смешанная комиссия, куда войдут представители как испанского правительства, так и правительств Канарских островов и Пальмы. План восстановления включает два пакета, первый призван "смягчить ущерб, наносимый ежедневно" жителям.

Среди долгосрочных мер премьер назвал восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и обеспечение нормального передвижения на острове, обеспечение полива сельскохозяйственных земель, а также "перезапуск плана развития туризма" острова.

На Пальме извергается вулкан уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий.

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