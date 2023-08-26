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Остров Лампедуза перегружен мигрантами почти в 10 раз

Остров Лампедуза перегружен мигрантами почти в 10 раз Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, достигло 3 983 человек. Его вместимость при этом составляет чуть менее 400 мест.
Другие страны
26 августа 2023 г. 11:59
Остров Лампедуза перегружен мигрантами почти в 10 раз

Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, достигло 3 983 человек. Его вместимость при этом составляет чуть менее 400 мест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, в пятницу мигранты высаживались на острове 63 раза, прибыли 1 826 человек, что является рекордом. Кроме того, с полуночи до утра субботы прибыли еще 519 человек.

Префектура Агридженто уже организовала к полудню посадку 740 мигрантов на паром, который вечером прибудет на Сицилию.

Согласно информации МВД, с начала года в Италию по морю прибыли более 107,5 тыс. человек, а в 2022 году за это же время (январь - август) - почти 53 тыс. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции

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