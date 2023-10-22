Остин заявил о возросших рисках атак на объекты США на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США отмечают возросшие риски атак на свои объекты и предпринимают все необходимое, чтобы защитить свои позиции.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о возросших рисках атак на американские объекты на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC.

"Мы обеспокоены возможной эскалацией. Фактически, мы наблюдаем перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и на наших людей по всему региону Ближнему Востоку. И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить", - отметил Остин в интервью телеканалу.

Ранее Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля".