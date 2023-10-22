Остин заявил о возросших рисках атак на объекты США на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о возросших рисках атак на американские объекты на Ближнем Востоке.
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"Мы обеспокоены возможной эскалацией. Фактически, мы наблюдаем перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и на наших людей по всему региону Ближнему Востоку. И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить", - отметил Остин в интервью телеканалу.
Ранее Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля".